Sente-se mais ansioso do que o normal? Dicas que podem ajudar a relaxar

É fundamental controlar os níveis de estresse e ansiedade, e há várias estratégias eficazes para isso. Se você está buscando dicas para se sentir mais equilibrado, especialistas citados pelo BestLife compartilham conselhos práticos que podem ser facilmente adotados no dia a dia. Confira:

Sugestões para reduzir a ansiedade e melhorar o bem-estar:

Estabeleça uma rotina diária:

"Criar uma rotina saudável com bons hábitos pode melhorar significativamente a saúde mental, pois oferece direção, consistência e estabilidade", explica Pooja A. Patel, consultora de cuidados a idosos. Ela ressalta que a falta de direção e estabilidade pode levar à ansiedade e depressão, resultando em perda de propósito, controle e motivação. Manter uma rotina regular ajuda a reduzir esses sentimentos negativos, contribuindo para uma melhor saúde mental.

Aumente os níveis de serotonina:

Naveen Khalfan, terapeuta matrimonial e familiar, recomenda passar tempo ao ar livre, meditar ou fazer exercícios como uma corrida. "Essas atividades estimulam a produção de serotonina no cérebro, o que promove uma sensação de calma, felicidade e estabilidade emocional", afirma.

Pratique meditação:

Segundo Zack Goldman, proprietário da Solid Ground Psychotherapy, a meditação é uma ferramenta valiosa para ajudar as pessoas a se manterem presentes e evitar a ruminação, muitas vezes associada à ansiedade e depressão. "Focar no momento presente permite que as pessoas experimentem mais calma e autorregulação emocional, o que, ao longo do tempo, melhora sua saúde emocional", explica Goldman.

Com essas estratégias, é possível construir uma base sólida para lidar com o estresse e a ansiedade de maneira mais eficaz e alcançar um equilíbrio emocional.

