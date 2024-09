Semana da moda de Londres: 20 looks de street style mais criativos

Após o sucesso em Nova York, os holofotes da moda se voltaram para o Reino Unido, onde mais uma edição da icônica Semana da Moda de Londres aconteceu entre os dias 13 e 17 de setembro. O evento, reconhecido por sua atmosfera vanguardista e criativa, trouxe ao público quatro dias intensos de desfiles e apresentações de algumas das marcas mais influentes do cenário global.

Nomes como Burberry, JW Anderson e Richard Quinn dominaram as passarelas, enquanto a colaboração entre Nensi Dojaka e Calvin Klein foi um dos pontos altos do evento, atraindo grande atenção. Além dos desfiles, a Semana da Moda de Londres também se destacou nas ruas, onde fashionistas exibiram looks ousados e inovadores, refletindo o espírito experimental que marca o evento.

Para celebrar essa mistura única de estilo, o Lifestyle ao Minuto selecionou 20 dos looks de 'street style' mais originais que chamaram atenção durante os dias de moda na capital britânica.