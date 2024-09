Vem aí uma fase de muito estresse para três signos a partir desta quinta

As mudanças astrológicas vão afetar negativamente a vida de três signos do zodíaco já a partir de quinta, dia 19 de setembro, de acordo com o portal Social1.

Veja abaixo quem são!

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Vão surgir muitas falhas de comunicação. Organize os pensamentos e evite tomar decisões impulsivas. Terá de adaptar-se a várias mudanças.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Prazos, excpetativas e perfeccionismo serão inimigos dos virnianos, que irão sentir-se particularmente sobrecarregados.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Vai sentir-se inseguro em relação ao futuro. Tire um tempo para descansar.

