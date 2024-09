Por que o crochê está voltando com força à moda - Prepare as linhas e agulhas: o crochê está na moda! Se você ainda não adotou isso como hobby durante o lockdown, ainda dá tempo de aprender. Personificado pela vovó e pelo estilo cottagecore, o crochê tem crescido em popularidade e parece que vai ficar. A tendência foi lentamente se infiltrando nos looks das passarelas e nos guarda-roupas das celebridades, adicionando ainda mais combustível ao frenesi. Intrigado? Clique para descobrir por que o crochê está de volta e como você pode usá-lo.

