Doenças declaradas emergências de saúde pública e já há alerta para 2024! - Pela segunda vez em três anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a mpox, uma doença viral infecciosa anteriormente conhecida como varíola dos macacos, representava uma emergência de saúde global. O alerta foi emitido em agosto de 2024 de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, um acordo juridicamente vinculativo entre 194 países para ajudar a prevenir e tomar medidas para conter riscos à saúde pública com potencial de disseminação internacional. Da Covid-19 à mpox, clique na galeria para saber mais sobre as maiores emergências de saúde pública dos últimos anos.

© <p>Getty Images</p>