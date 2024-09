Dermatologista compartilha truque para evitar os pelos encravados

Pelos encravados são extremamente incômodos e podem surgir em qualquer área do corpo que você depile. No entanto, a dermatologista Neera Nathan, criadora de conteúdo no TikTok, sugere um método simples e eficaz para lidar com esse problema: o uso de ácido salicílico, um produto amplamente utilizado em rotinas de cuidados com a pele.

Segundo a especialista, "o mesmo produto de limpeza com ácido salicílico que você usa no rosto pode ser aplicado no corpo para desobstruir os folículos pilosos e tratar os pelos encravados em áreas como virilhas, axilas e pernas".

Além disso, a dermatologista destacou nos comentários do vídeo que o ácido salicílico, por ser um esfoliante, não só trata os pelos encravados já existentes, como também previne o surgimento de novos.

Quanto ao uso, o ácido salicílico é queratolítico, ou seja, "ajuda a esfoliar a pele antes da depilação e tem propriedades anti-inflamatórias para tratar a área após o procedimento".

