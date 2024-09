Três signos que não têm problema em namorar com o 'ex' de um amigo

Há quem estabeleça limites rigorosos e nem sequer contemple a ideia de ir a um encontro com o 'ex' de um amigo. Já outros, como os signos que estão nesta lista da Bustle, não têm problema algum em começar uma relação com o 'ex' de alguém por muito próximos que sejam.

1- Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

São pessoas divertidas, sedutoras e conseguem apaixonar-se por qualquer um. Têm 'duas caras' e, muitas vezes, "enquanto um lado está a ajudar o amigo a ultrapassar a separação, a outra metade pode estar ocupada a apaixonar-se pelo seu 'ex'".

2- Leão (22 de julho a 22 de agosto)

São amigos muito leais, mas, ao mesmo tempo, são capazes de arriscar tudo pelo amor. Tendem a colocar "os seus próprios desejos e necessidades à frente dos dos outros". Quando estão interessados começam a mandar dicas subtis para os amigos de modo a avaliar a situação.

3- Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Quando a separação acontece estão sempre disponíveis para os amigos, mas esquecem os problemas relatados num instante e, aliás, são capazes de encontrar algo para adorar no seu 'ex'. Também existem sempre a possibilidade de terem esquecido quem esteve com quem.

