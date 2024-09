Truques para deixar a 'air fryer' limpa e sem gordura em 15 minutos

Nos últimos tempos, as 'air fryers' se tornaram indispensáveis em muitas cozinhas. Se você é um dos que aderiram a essa tendência, além de saber usá-la corretamente, é essencial aprender a limpá-la adequadamente. Wendy Mallins, especialista em limpeza da Daisies and Pie, compartilhou com o Daily Record uma dica simples e rápida para manter sua 'air fryer' impecável. E o melhor de tudo? Você só vai precisar de dois itens: detergente de louça e bicarbonato de sódio.

De acordo com Wendy, o bicarbonato de sódio, por ser alcalino, ajuda a quebrar resíduos de alimentos ácidos e gordura. Além disso, sua leve abrasividade permite a remoção de manchas sem danificar o aparelho.

O detergente, por sua vez, "contém tensioativos que quebram a gordura em pequenas partículas, facilitando o enxágue e reduzindo a necessidade de esfregar intensamente."

Antes de começar, certifique-se de que a 'air fryer' esteja desligada e fria. Em seguida, remova o cesto e preencha-o com água quente, adicionando algumas gotas de detergente. Deixe de molho por cinco a 10 minutos.

Depois, esvazie o cesto e use um pano de microfibra umedecido com água e detergente para limpar o eletrodoméstico. Isso elimina a necessidade de esfregar com força. A grade removível também deve ser lavada com água quente e detergente, e uma escova de dentes pode ser útil para alcançar os cantos difíceis. Após a limpeza, enxágue bem e deixe secar.

Para o interior da 'air fryer', Wendy recomenda fazer uma pasta espessa de bicarbonato de sódio com água. Aplique essa mistura nas áreas manchadas e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, use uma esponja com água quente e detergente para remover os resíduos.

Finalize enxaguando com água limpa e quente, e seque o aparelho com um pano limpo. Certifique-se de que a 'air fryer' esteja completamente seca antes de usá-la novamente.

