Vitaminas em dia? Veja 4 cuidados com a saúde das crianças

As vitaminas e os minerais, conhecidos como micronutrientes, são essenciais na regulação das funções do organismo. No caso de crianças e adolescentes, a atenção precisa ser redobrada e, em algumas vezes, será necessária a suplementação ou a reposição.

Veja 4 dicas para cuidar bem da saúde do seu filho:

1. Leve seu filho ao médico: o acompanhamento de profissional de confiança para checar se os pequenos estão com falta de micronutrientes é uma forma de prevenir doenças e problemas futuros. “Além de auxiliar na manutenção do sistema imune, as vitaminas e minerais são essenciais para o desenvolvimento infantil, como formação de ossos e dentes, funcionamento muscular e neuromuscular, visão, entre outros benefícios”, explica Dr. Márcio Elias, Ginecologista/Obstetra (CRM-SP: 82558), Gerente Médico da Neo Química.

2. Cuidado com a fome oculta: caracterizada pela deficiência silenciosa que não apresenta sinais de um ou mais micronutrientes no organismo, a fome oculta pode ser perigosa para os pequenos. Portanto, não pode deixar a deficiência chegar, é necessário antecipar o diagnóstico, fazer exames regulares e suplementar vitaminas e minerais, caso seja necessário.

3. Adolescentes também demandam atenção: cuidado especial para a falta de micronutrientes, especialmente de ferro nessa faixa etária. Na adolescência, a massa muscular e a massa sanguínea estão em ampla expansão, e demandam muito ferro para esse crescimento. Além disso, as meninas entram na fase menstrual e perdem ainda mais ferro. Por isso, nessa fase, é essencial verificar a necessidade de suplementação e reposição deste micronutriente.

4. Tenha hábitos saudáveis em casa: Comer diariamente de forma equilibrada e saudável colabora na prevenção de doenças e contribui para a imunidade. Por isso, escolha de forma consciente a alimentação dentro de casa e oriente os seus filhos, optando, sempre que possível, por alimentos saudáveis e frescos. “O rápido desenvolvimento físico e mental que ocorre durante a infância requer quantidades adequadas de nutrientes para sustentar o crescimento de seus órgãos, músculos, cérebro e sistema imunológico”, orienta Dr. Márcio Elias, Ginecologista/Obstetra (CRM-SP: 82558), Gerente Médico da Neo Química.

Pensando na saúde das crianças e adolescentes, a Neo Química, marca líder no mercado brasileiro de medicamentos em unidades vendidas, lançou recentemente o seu Multivitamínico Kids, para idade de 4 aos 18 anos. O suplemento alimentar em comprimidos mastigáveis no sabor de morango têm como diferencial a composição de vitaminas A, B1, B6, B12, C e D, cálcio e ferro. O lançamento está alinhado ao propósito da marca de promover saúde e bem-estar para toda a população brasileira.

