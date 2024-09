Você se atreveria a atravessar a Ponte do Diabo? - Ao norte de Portugal, na fronteira entre as cidades de Montalegre e Vieira do Minho, encontra-se uma lendária ponte que dizem ter sido construída pelo Satanás. Situada sobre o rio Rabagão, na Serra do Gerês, a Ponte Misarela, conhecida popularmente como Ponte do Diabo, é um lugar místico que você precisa conhecer! Na galeria, saiba mais sobre essa incrível ponte, as lendas que a rodeiam e até as bênçãos que ela pode trazer para alguém!

© <p>Shutterstock</p>