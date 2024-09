O que os ovos Fabergé têm de tão especial e absurdamente caros? - É difícil ter uma conversa sobre heranças icônicas da realeza sem citar os ovos Fabergé. Essas joias foram feitas para os soberanos da Rússia e eram dadas como presentes para a família deles durante o final do século XIX e início do XX. Esses ovos se tornaram algumas das peças mais famosas da arte decorativa da história! Espalhados agora em museus e coleções privadas ao redor do mundo, os Ovos Fabergé, feitos de metais nobres e adornados com inúmeras pedras preciosas e adornos, já foram os bens mais valiosos de uma dinastia. Mais do que apenas belas relíquias, essas joias também marcam o fim de uma era de quase 300 anos do reinado da família Romanov sobre a Rússia. Depois que os bolcheviques expulsaram os Romanovs em 1917, quase todas as evidências de seu reinado foram apagadas, sendo os Ovos Fabergé uma exceção. Cada um dos mais de 50 ovos, projetados e criados exclusivamente na oficina da Casa Fabergé em São Petersburgo, foram feitos artesanalmente de forma requintada e primorosa e são muito desejados por colecionadores em todo o mundo. Descubra mais sobre essas joias e sobre sua relação com a Páscoa e veja alguns dos mais belos dos ovos Fabergé imperiais nesta galeria.

