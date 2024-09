Lady Gaga impressiona com looks ousados na promoção de Joker; veja

Lady Gaga está em plena campanha de divulgação do filme Joker: Loucura a Dois, no qual divide a cena com Joaquin Phoenix. O longa-metragem tem lançamento previsto para o dia 4 de outubro e marca a segunda parte da elogiada obra sobre o vilão de Gotham.

Além de seu talento nas telas, Gaga tem impressionado com sua dedicação à personagem Harley Quinn, tanto no cinema quanto fora dele. A cantora e atriz vem abraçando o estilo da personagem em suas escolhas de figurino durante os eventos de promoção do filme.

Desde sua aparição no Festival de Cinema de Veneza, até as estreias em Londres, Lady Gaga tem se destacado com looks excêntricos e ousados que remetem à icônica personagem do universo Joker.

Confira na galeria os visuais de Lady Gaga durante a divulgação de Joker: Loucura a Dois, ao longo do mês de setembro.

Leia Também: Lady Gaga anuncia 'Harlequin', álbum vinculado a 'Coringa: Delírio a Dois'