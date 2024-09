Cabelo sempre seco? Dermatologista revela os motivos que o deixam assim

O cabelo seco não é uma condição exclusiva das épocas mais quentes do ano. Algumas pessoas lidam com esse problema durante todos os meses e, muitas vezes, não entendem as causas. O site HealthShots conversou com a dermatologista Priti Karde Shringarpure para esclarecer os fatores que contribuem para o ressecamento dos fios. Confira:

Fatores ambientais

"Ambientes frios podem reduzir a umidade do ar, resultando em cabelos e pele mais secos. Da mesma forma, o calor excessivo pode provocar a evaporação da umidade do cabelo, deixando-o mais seco e quebradiço."

Lavagens excessivas

"O couro cabeludo produz óleos naturais que hidratam o cabelo. Lavar o cabelo com muita frequência pode remover esses óleos, fazendo com que os fios fiquem ressecados e mais propensos à quebra."

Uso excessivo de ferramentas de calor

"O uso frequente de secadores e chapinhas pode danificar a camada protetora do cabelo, causando ressecamento."

Falta de hidratação

"Não ingerir água suficiente e não utilizar produtos hidratantes adequados também podem deixar o cabelo mais seco e frágil."

