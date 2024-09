Desculpas engraçadas que as pessoas usam para faltar ao trabalho - Ir trabalhar doente não é uma boa ideia. Não é bom para você, nem para o seu empregador, nem para os seus colegas. Mas, às vezes, por uma razão ou outra, as pessoas dizem que estão doentes ou inventam outras desculpas não relacionadas à saúde para faltar ao trabalho. Algumas dessas desculpas são de fato bastante criativas e muitas são verdadeiramente hilárias. Curioso para descobrir algumas das desculpas mais bizarras que as pessoas já usaram para faltar ao trabalho? Tem umas tão absurdas que talvez até sejam verdade, mas que parecem esfarrapadas, ahhh, isso parecem. Então clique na galeria!

© Shutterstock