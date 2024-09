Afinal, leite realmente é inflamatório?

Com o aumento das preocupações com a saúde e o crescimento do interesse por dietas anti-inflamatórias, surge uma questão fundamental: o leite é realmente inflamatório?

Estudos recentes indicam que o consumo de leite e produtos lácteos não demonstram ter um efeito pró-inflamatório em adultos saudáveis, com sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica ou diabetes tipo 2. Pelo contrário, a maioria das pesquisas sugere um efeito anti-inflamatório significativo desses produtos em pessoas saudáveis ou com distúrbios metabólicos, conforme informações do Journal Advances in Nutrition.

Edna Freignan, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, aponta que o consumo de laticínios não é inflamatório, pelo contrário, está associado à diminuição dos níveis de PCR (Proteína C-Reativa), um marcador de inflamação. Os mecanismos por trás desses efeitos incluem a ação de ácidos graxos específicos e a presença de peptídeos bioativos nos laticínios, que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. “É importante esclarecer que o leite não provoca mais inflamação quando as pessoas estão doentes”.

“Os laticínios são uma fonte valiosa de vários nutrientes essenciais, como o cálcio, fundamental para a saúde dos ossos e dos dentes. O consumo regular de leite está associado a diversos benefícios à saúde, incluindo a prevenção de doenças crônicas, cardiovasculares e osteoporose, além de contribuir para um melhor desempenho cognitivo”.

Entretanto, o especialista alerta que o leite pode ser problemático para pessoas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), podendo causar uma resposta inflamatória. “No entanto, para aqueles que não têm alergias, o consumo de laticínios pode realmente ajudar a melhorar os marcadores inflamatórios em adultos. Para os intolerantes à lactose, a ingestão de leite pode variar conforme o grau de intolerância (leve, moderada ou grave), permitindo que consumam quantidades que se sintam confortáveis. Além disso, eles podem optar por leites sem lactose ou utilizar suplementos de lactase para facilitar a digestão ao consumir produtos lácteos”.

Os principais tipos de leite disponíveis no mercado diferem pelo teor de gordura, pela adição ou exclusão de nutrientes específicos e pelo tipo de tratamento térmico utilizado na fabricação. “É importante ressaltar que a escolha do tipo de leite deve ser feita de forma individual e não está diretamente ligada a um possível efeito inflamatório. Na verdade, estudos apontam para um efeito anti-inflamatório, além dos benefícios que o consumo de laticínios pode trazer”, ressalta.

Recentemente, o leite tipo A2A2 começou a ser comercializado no Brasil, proveniente de rebanhos cujos animais possuem apenas os genes A2A2, produzindo a proteína β-caseína A2. “Essa diferença é relevante, pois a β-caseína A1 pode provocar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas que consomem leite de vaca, mesmo que não sejam intolerantes à lactose. Além disso, existem crenças populares que afirmam que o leite UHT não é seguro, mas isso não é verdade. O leite UHT é submetido a um processo altamente seguro e validado desde meados do século 20, o que garante sua qualidade e segurança microbiológica”, explica.

Por fim, Edna salienta ainda que crianças que consomem a quantidade recomendada de laticínios têm menor risco de deficiência de nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio, fósforo, proteínas, riboflavina, vitaminas A, B12 e D, selênio, potássio e colina. O leite pode ajudar a controlar a pressão arterial e reduzir o risco cardiovascular, e possui efeitos antiobesidade e antidiabéticos.