Saiba como fazer Cachorro-Quente de Forno

Está querendo fazer cachorro-quente para o lanche do fim de semana? Para te ajudar a inovar na cozinha, ensinamos a receita do saboroso Cachorro-Quente de Forno, que vai surpreender a todos. O rendimento é de até 12 porções.

Para aprender a fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Cachorro-Quente de Forno

Ingredientes:

Para o Recheio

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

1 cebola média picada

4 tomates sem pele e sementes picados

Sal e orégano a gosto

6 salsinhas aferventadas

Para a Massa

½ xícara (chá) de Margarina Puro Sabor derretida

4 ovos

2/3 de xícara (chá) de leite

1 colher (chá) de sal

2 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Finna com Fermento

Margarina Puro Sabor para untar e Farinha de Trigo Finna Tradicional para polvilhar

Modo de preparo:

Recheio

- Aqueça a margarina e refogue a cebola e os tomates. Tempere com sal e orégano. Junte as salsichas cortadas ao meio no sentido do comprimento. Cozinhe por 5 minutos, retire do fogo e espere esfriar.

Massa

- Bata no liquidificador a margarina, os ovos, o leite e o sal. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo com fermento. Misture bem.

Montagem

- Unte e enfarinhe uma assadeira retangular média com margarina e farinha. Espalhe metade da massa, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos ou até que doure.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 8 a 12 porções