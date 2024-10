Será que a mulher que fundou uma das maiores grifes de luxo era mesmo uma espiã? - Coco Chanel, nascida Gabrielle Bonheur Chanel, é uma das mais renomadas designers de moda de todos os tempos. Historiadores creditam à Chanel como a criadora do icônico vestido preto, e seu famoso perfume Chanel No. 5 continua a ser um dos mais vendidos globalmente, com aproximadamente 10 milhões de frascos comercializados anualmente. Embora Chanel tenha transformado o cenário da moda feminina com sua visão inovadora, há aspectos controversos em sua vida que são frequentemente omitidos: ela também foi supostamente simpatizante e informante alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Quer saber mais? Clique nesta galeria para desvendar o polêmico passado de Coco Chanel.

© <p>Getty Images</p>