Cansaço ou algo mais? Três sinais 'burnout' que não deve ignorar

O ritmo acelerado da vida moderna, as longas jornadas de trabalho e as dificuldades financeiras podem deixar qualquer pessoa esgotada. Contudo, é crucial diferenciar o cansaço comum do esgotamento causado pelo burnout, que pode ter consequências mais graves para a saúde mental e física.

A Dra. Megan Jones Bell, ex-diretora científica do Headspace, mencionada em entrevista ao Mirror, destacou três sinais importantes que indicam burnout e que não devem ser ignorados. Estes sintomas vão além do cansaço habitual e podem afetar a qualidade de vida de forma significativa.

Sinais de alerta de burnout:

Fadiga extrema: Segundo Bell, o sintoma mais evidente de burnout é a queda significativa nos níveis de energia ao longo do dia. "Há sinais comportamentais claros", afirma ela, como o aumento no consumo de café ou chá e suspiros frequentes. A energia corporal reflete diretamente o estado da carga mental e física.

Distúrbios do sono: "O estresse do dia pode impactar diretamente a capacidade de dormir", explica a médica. Dificuldade para adormecer e horas insuficientes de sono são sinais comuns de que o corpo está sobrecarregado e em processo de esgotamento.

Sensação de vazio: Outro sinal preocupante é a perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Além disso, a pessoa tende a se isolar de amigos e familiares, o que pode ser um indício claro de que está atravessando um momento de grande exaustão emocional.

Identificar esses sinais precocemente pode ajudar a evitar complicações maiores, como crises de ansiedade e depressão. Para isso, é fundamental estar atento aos sinais do corpo e buscar formas de aliviar o estresse, seja por meio de atividades de relaxamento, meditação, exercícios físicos ou mesmo suporte psicológico profissional.

