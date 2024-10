Tire um minuto do seu dia, faça este exercício e previna lesões

"Quando pensamos em pés saudáveis, não se trata apenas de garantir que o pé esteja saudável pelo bem do pé. O pé é representativo de todo o corpo", indica Mike Varshavski, mais conhecido como Dr. Mike.

Em uma das suas publicações nas redes sociais, revelou um exercício que faz sempre com os pés e que traz vários benefícios para saúde.

"Sempre que temos problemas no pé, geralmente acabam tranduzindo também nas articulações mais acima, incluindo o tornozelo, o joelho, o quadril e na parte inferior das costas", continua.

O exercício que propõe é bastante simples e pode até fazê-lo assim que sai do banho. De pé, afaste as pernas à largura do quadril. Levante os dedos grandes e mantenha a posição durante três segundos.

Depois, mantenha os dedos grandes no chão e levante os restantes. Mais uma vez, mantenha por três segundos. Alterne entre os dois movimentos até fazer 60 segundos.

Ele destaca que faz este exercício três vezes por semana, a não ser que esteja se recuperando de uma lesão.