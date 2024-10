Trombose é uma ameaça silenciosa que requer atenção e prevenção constante

A trombose é uma condição grave, caracterizada pela formação de coágulos (trombos) que bloqueiam os vasos, prejudicando o fluxo sanguíneo. Pode se manifestar tanto em veias (trombose venosa) quanto em artérias (trombose arterial) e, se não identificada e tratada a tempo, pode levar a complicações severas, como embolia pulmonar, infarto do miocárdio e até amputações. Por isso, reconhecer os fatores de risco, os sinais de alerta e adotar medidas preventivas é vital para diminuir sua ocorrência e evitar desfechos graves. No Dia Mundial da Trombose, celebrado em 13 de outubro, é fundamental esclarecer à população sobre os riscos, sintomas e medidas preventivas que podem evitá-la. Campanhas de conscientização e avanços tecnológicos têm desempenhado um papel essencial no diagnóstico precoce da doença.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Dr. Edwaldo Joviliano, os avanços tecnológicos, como o ultrassom Doppler, têm permitido diagnósticos mais rápidos e precisos, especialmente em identificar coágulos, o que aumenta significativamente as chances de um tratamento eficaz. "A tecnologia tem sido uma aliada crucial, mas o conhecimento dos sintomas e a busca por atendimento médico imediato são igualmente importantes", ressalta o especialista.

Alguns grupos são especialmente vulneráveis à trombose, como idosos, gestantes, pacientes oncológicos e aqueles que sofrem de doenças autoimunes. O período pós-hospitalização também exige atenção redobrada, uma vez que pacientes recém-saídos de cirurgias ou internações apresentam um risco elevado de desenvolver coágulos. Cuidados preventivos, como a utilização de anticoagulantes e mobilização precoce, são fundamentais para minimizar esse risco.

A trombose pode ocorrer em qualquer pessoa, mas alguns fatores aumentam a probabilidade, como a imobilidade prolongada, obesidade, uso de hormônios, histórico familiar, tabagismo e idade avançada.

Reconhecer os sinais da doença é essencial para buscar ajuda médica o quanto antes:

Trombose Venosa Profunda (TVP): caracterizada por inchaço, dor (geralmente nas pernas), vermelhidão ou alterações de cor na pele e aumento da temperatura no local.

Trombose Arterial: provoca dor súbita e intensa, sensação de frio e fraqueza no membro afetado, além de palidez ou azulamento da pele.

Embolia Pulmonar: ocorre quando coágulos chegam aos pulmões, causando falta de ar, dor no peito, tosse com sangue e batimentos cardíacos acelerados.

Medidas preventivas podem ser adotadas, especialmente por aqueles que pertencem aos grupos de risco. Entre as principais recomendações estão: movimentar-se regularmente, especialmente durante viagens longas, manter-se hidratado, usar meias de compressão, praticar exercícios físicos, manter uma dieta saudável e evitar o tabagismo.

O Dr. Joviliano destaca que as campanhas de conscientização têm ganhado cada vez mais força por meio de parcerias entre a SBACV-SP e outras instituições públicas e privadas. Essas colaborações possibilitam que as ações preventivas e informativas alcancem um número maior de pessoas, ajudando a reduzir a incidência de trombose e suas consequências. “A união de esforços entre as diversas entidades envolvidas fortalece o impacto das campanhas, resultando em mais diagnósticos precoces e prevenções eficazes”, conclui.