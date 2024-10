Coisas radioativas que você tem em casa e você nem desconfiava! - A radiação está por toda parte! Mas se engana quem acredita que toda radiação é perigosa e prejudicial. Nós somos expostos a diferentes fontes radioativas diariamente. Essas procedências de radiação do dia a dia não são fortes o suficiente ou nós não ficamos expostos a elas por um tempo considerável para causar qualquer dano. Claro que não estamos falando de radiação nuclear no nível desastre. De fato, a radiação tem sido usada com sucesso em inúmeros campos, inclusive na medicina, na agricultura e na energia, entre outros. Parte dessa radiação vem de coisas óbvias como o Sol, por exemplo. Mas de quais outros lugares ela vem? Clique para descobrir!

© Shutterstock