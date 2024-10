Voo atrasado ou cancelado? Aqui está tudo o que você precisa saber (e fazer) - Viajar e sair de férias é emocionante, mas as coisas podem rapidamente se tornar estressantes quando o inesperado acontece, como um voo atrasado ou cancelado. Infelizmente, esta é uma experiência comum para muitos viajantes que precisam descobrir como chegar ao seu destino. No entanto, com as ferramentas e conhecimentos certos, você pode evitar essa situação estressante ou pelo menos minimizar seu impacto. Desde o rastreamento de tendências de voos até o uso de estratégias alternativas quando um voo está atrasado ou cancelado, você encontrará todas as informações necessárias nesta galeria. Curioso sobre o que fazer em caso de atraso ou cancelamento de voo? Clique agora.

© <p>Shutterstock</p>