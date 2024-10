O que é a 'Pick-me girl' e por que esse conceito é péssimo para as mulheres? - O debate sobre a "pick-me girl" explodiu no mundo online recentemente. Nossa cultura tem alimentado isso em todos os sentidos: tanto no incentivo a esse comportamento, quanto à sua crítica. A hashtag #pickme no TikTok tem sido usada para denunciar esse tipo de comportamento – e talvez seja por isso que tem quase seis bilhões de visualizações (e contando) na plataforma. Ao aprender a definição do que é uma pick-me girl, e quase certamente ao testemunhar esse comportamento, é fácil dar um veredicto rápido e implacável que colapsa as complexidades do feminismo. Mas nossa resposta negativa e instintiva ao fenômeno expõe um lado ainda mais sombrio da desigualdade de gênero, que reflete nossa própria crítica contra nós mesmas. Saiba mais sobre o que é uma pick-me girl, como o conceito aprisiona as mulheres em um ciclo de aprovação masculina e como podemos escapar das condições dentro das quais todo o discurso existe. Clique na galeria a seguir.

© <p>Shutterstock</p>