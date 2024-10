Urologistas alertam para erro comum quando usa um banheiro público

É comum que muitas pessoas evitem sentar diretamente no vaso sanitário em banheiros públicos, como em restaurantes ou shoppings, por medo de que não estejam limpos ou de contrair algum tipo de infecção. Por conta disso, muitas mulheres, em especial, preferem urinar agachadas, sem encostar os glúteos no assento. No entanto, essa prática pode causar problemas de saúde que talvez você não espere.

"Essa posição pode dificultar a micção, já que impede o relaxamento completo dos músculos da região pélvica", explica a urologista Samantha Pulliam, em entrevista à revista Parade. "Esses músculos se contraem e relaxam para permitir a passagem da urina ou das fezes e também dão suporte a várias outras funções do corpo. Quando você urina agachada, esses músculos não relaxam por completo, o que pode impedir que a bexiga esvazie totalmente", complementa.

A urologista Kathleen Kobashi alerta que essa postura pode aumentar o risco de infecções urinárias. "Quando você não esvazia completamente a bexiga, há maior chance de infecções, já que a urina retida facilita o desenvolvimento de bactérias", afirma. Contudo, Kobashi ressalta que essa não é uma causa imediata. "Não quer dizer que você vai ter uma infecção logo em seguida, mas o risco é maior se isso acontecer com frequência."

E qual seria a solução?

O uso de protetores de assento pode ser uma alternativa para se sentar com mais tranquilidade em banheiros públicos. Outra dica é usar os músculos das coxas em vez dos glúteos para manter a posição agachada, sem prejudicar o relaxamento da musculatura pélvica. "Usar os músculos do quadríceps [nas coxas] ajuda a manter a posição enquanto você urina e relaxa a região pélvica", orienta Kobashi.

