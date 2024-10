Japão sem desperdício: Como o país está reciclando comidas e tornando-as comestíveis novamente - O Japão está testando um método de fermentação exclusivo para transformar sobras comestíveis em ração sustentável para suínos. A abordagem não apenas economiza dinheiro, mas também reduz o desperdício e as emissões de gases de efeito estufa. Mas o que é fermentação? O que acontece no Centro de Ecologia Alimentar do Japão, fundado pelo ex-veterinário Koichi Takahashi? E quais são os benefícios da ração fermentada para suínos? Se você quiser saber a resposta para essas perguntas e muito mais, clique nesta galeria agora mesmo.

