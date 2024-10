Sinais de que você está sendo manipulado (e como sair dessa roubada) - Gaslighting é, infelizmente, um fenômeno muito comum e bastante cruel. Se você não está familiarizado com o termo, gaslighting é essencialmente uma forma de manipulação psicológica, na qual uma pessoa gradualmente faz a outra questionar sua própria memória, sua percepção ou seus julgamentos, como uma cortina de fumaça que te impede de ver o que está bem na sua frente. É uma coisa particularmente terrível de se fazer com alguém, especialmente se você deveria estar em uma relação de confiança com essa pessoa. Dê uma olhada na galeria para descobrir os sinais de que você está sofrendo gaslighting e como se defender disso.

