Suores noturnos podem ser um sinal sério de doença - Ter uma boa noite de sono é crucial para o seu humor, produtividade e energia. Mas acordar encharcado de suor no meio da noite pode facilmente perturbar isso. Qualquer pessoa que tenha experimentado suores noturnos conhece a frustração de ficar com a roupa e os lençóis úmidos. Você pode se perguntar por que transpira tanto e se deveria estar preocupado. Bem, existem muitas razões possíveis, e é bom conhecê-las para chegar ao fundo disso. Confira esta galeria para descobrir as principais razões para aqueles suores noturnos irritantes e quando procurar ajuda médica.

