Os países mais bêbados do mundo e o Brasil vai lhe surpreender pelo inesperado! - Em todo o mundo, o álcool ocupa um papel central nas comemorações e momentos de descontração. Enquanto algumas culturas celebram bebidas alcoólicas como parte de suas tradições e identidade, outras o veem como uma forma de socialização. No entanto, uma coisa é certa: certas nações realmente se dedicam ao consumo de álcool, muitas vezes em quantidades alarmantes. Em alguns casos, o total de compras de bebidas alcoólicas supera o PIB anual de países inteiros! Anualmente, os países são avaliados com base na quantidade de álcool puro consumida, levando em consideração a média por pessoa com 15 anos ou mais. Esses dados oferecem um panorama intrigante sobre os hábitos de consumo ao redor do mundo. Clique nesta galeria para descobrir os resultados e entender quais países estão no topo dessa lista.

© Shutterstock