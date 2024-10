Quer pintar o quarto? Três cores que podem ajudá-lo a dormir melhor

As cores desempenham um papel fundamental no ambiente de um lar, influenciando diretamente o humor e o bem-estar de quem vive nele. No caso do quarto, onde o objetivo é descansar e recarregar as energias, a escolha das cores pode fazer toda a diferença. Segundo Lindsey Putzier, designer citada pela Better Homes and Gardens, "as cores têm um grande efeito psicológico", o que torna essencial selecionar os tons adequados para esse espaço tão importante.

Sue Kim, diretora de marketing de cores da Valspar, ressalta a importância de optar por "cores que estão associadas ao relaxamento, à paz e a uma sensação de calma". Ela sugere a utilização de "tons frios, como azuis e verdes, e neutros quentes", que são conhecidos por suas propriedades calmantes e pela capacidade de criar uma atmosfera acolhedora e serena no quarto.



