Erros que deve evitar ao podar as plantas

A poda adequada é essencial para a saúde das plantas, mas alguns erros comuns podem causar estresse desnecessário e comprometer o desenvolvimento delas, alerta Megan Hughes, especialista em jardinagem da Better Homes and Gardens. Ela destacou três erros frequentes que devem ser evitados para garantir que as plantas cresçam de forma saudável e vigorosa.

Aqui estão três erros de poda que você deve evitar:

Podar flores e frutas em desenvolvimento: Embora esse erro não cause danos permanentes à planta, ele pode afetar a aparência e o desempenho durante toda a estação de crescimento, já que a planta perde parte do seu potencial de floração e frutificação.

Poda no fim do verão ou outono: Podar nessa época pode enfraquecer a planta, tornando-a mais vulnerável às temperaturas frias do inverno. Além disso, há um risco maior de apodrecimento, que pode se espalhar rapidamente e afetar os ramos próximos, comprometendo o crescimento futuro.

Poda apressada: Realizar a poda de forma rápida e sem cuidado aumenta as chances de fazer cortes inadequados, que podem demorar anos para serem corrigidos, prejudicando a forma e o desenvolvimento da planta.

Seguir essas recomendações pode ajudar a manter o jardim saudável, garantindo que as plantas se desenvolvam da melhor forma possível ao longo das estações.

