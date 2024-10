É verdade que as mulheres dormem melhor com cães do que com o parceiro? - Cães trazem muito amor à vida dos seus donos! Em uma noite fria, o que poderia ser mais acolhedor do que abraçar seu amigo peludo? Bem, isso acontece por um bom motivo! Os cães não são apenas os melhores companheiros na hora do aconchego. Parece que, pelo menos para as mulheres, um cão pode ser a chave para uma melhor noite de sono. Bateu curiosidade? Clique na galeria e entenda melhor algo você já deve ter suspeitado: as mulheres dormem muito melhor ao lado de seus cachorros do que de um parceiro!

© Shutterstock