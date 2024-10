Coisas que fazem as pessoas gostarem mais de você - Há algumas pessoas neste mundo que todos parecem amar. Onde quer que vão, elas levam outras pessoas com elas e iluminam qualquer lugar. O que essas pessoas têm que os outros não têm? A resposta é simples: carisma! As pessoas muitas vezes pensam no carisma como uma qualidade rara, quase mágica, com a qual apenas alguns sortudos são abençoados. Na realidade, no entanto, o carisma tem muito a ver com a maneira como agimos. E existem coisas que podemos fazer para sermos mais carismáticos. Na galeria, saiba de algumas dicas de como maximizar seu carisma e ser mais querido por todos sem deixar de ser você mesmo!

© Shutterstock