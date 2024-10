Quais são os efeitos de uma má postura na saúde do pênis?

Todos sabem que a má postura causa dores incômodas nas costas, mas, segundo um especialista em saúde masculina, citado no Metro, tem outras consequências desagradáveis. Jeff Foster, um médico, explica que a postura desleixada e curvada enfraquece os músculos do pavimento pélvico que ficam "mais apertados e mais fracos devido à maior pressão exercida".

De acordo com o médico, "no que diz respeito ao pênis, ter os músculos do pavimento pélvico apertados pode significar que estes músculos não são tão fortes, o que pode reduzir a resistência sexual (com ereções mais fracas) e até mesmo uma ejaculação mais fraca, o que pode significar um orgasmo mais fraco em geral".

Além disso, "os problemas com os músculos do pavimento pélvico podem levar a problemas com os órgãos do pavimento pélvico, que podem provocar perdas de urina, dor quando se vai ao banheiro, dor pélvica e pressão na zona do pênis e dos testículos", acrescenta o médico.

