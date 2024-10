Afinal, a água com gás é ou não saudável? Nutricionista esclarece

Muitas pessoas consomem água com gás apenas quando têm algum desconforto, mas será que ela oferece mais benefícios? O canal NBC, por meio do programa Today, conversou com a nutricionista Julia Zumpano para entender se há vantagens nesse hábito.

"Água com gás é a que contém dióxido de carbono, que pode ser natural ou adicionado," explica Zumpano. Ela acrescenta que essa bebida também contém minerais, como cálcio, magnésio, potássio e sódio.

Julia observa que o conteúdo mineral da água com gás pode variar entre as marcas, mas a versão pura não contém calorias nem açúcar.

"Assim como a água comum, a água com gás é basicamente H2O, essencial para a hidratação. É uma ótima opção para substituir refrigerantes açucarados, mas é sempre importante checar o rótulo."

Ela alerta que algumas marcas adicionam açúcar ou adoçantes artificiais, como o aspartame, o que deve ser considerado. A água com gás pode ajudar na hidratação e promover uma sensação de saciedade.

"Devido ao gás, a água com gás faz com que o estômago se sinta cheio mais rapidamente," explica Julia. Mesmo com os benefícios, é importante observar como o corpo reage para determinar a quantidade ideal para cada pessoa.

