Faça estas coisas e você diminuirá o surgimento de rugas

skin care - À medida que envelhecemos, linhas finas e rugas aparecem em nossos rostos e podem se tornar os nossos piores inimigos. Essas marcas de expressão podem nos fazer parecer muito mais velhos do que somos e afetar a nossa autoestima e autoconfiança. E se houvesse uma maneira de prevenir ou atenuar algumas dessas rugas? Bem, há boas notícias! Nesta galeria, você encontrará as principais dicas para minimizar essas linhas incômodas. De mudanças na dieta alimentar a soros e até posições para dormir, há muitas coisas que você pode tentar fazer para evitar as temidas rugas!

© <p>Shutterstock</p>