Três chás que evitam gases e melhoram a digestão

A digestão é um processo complexo que influencia a absorção de nutrientes e nosso bem-estar. No entanto, muitas pessoa enfrentam problemas digestivos, como inchaço, gases e desconforto abdominal. O que talvez não saiba é que os chás, conhecidos pelas suas propriedades benéficas, podem ser uma solução natural e ajudar a restaurar o equilíbrio intestinal.

Um deles é o chá de camomila. "Por contar com propriedades carminativas, este chá ajuda no relaxamento muscular, que irá propiciar a eliminação dos gases pela boca ou pelo reto", escreve a nutricionista Thaiz Brito num artigo do jornal Metrópoles.

O chá de gengibre é também uma boa opção. "É eficiente para reduzir a acidez gástrica [azia] e acelera a digestão", diz.

Já o chá de melissa "conta com efeito calmante e auxilia no esvaziamento gástrico, a combinação perfeita para colaborar contra o excesso de gases".

