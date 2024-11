Coisas que você NÃO deve comprar no aeroporto (nem de última hora)! - Todos nós podemos concordar na mesma coisa: voar já é caro o suficiente e cair nas tentações pré-voo pode ser uma armadilha (e aumentar ainda mais a despesa). E embora você possa encontrar praticamente de tudo e qualquer coisa no aeroporto, seu tempo de espera nesses locais pode aumentar rapidamente os custos extras. De bebidas, comidas a travesseiros de pescoço e leitura de bordo, algumas coisas simplesmente não valem a pena comprar, seja pelos altos valores cobrados como pela sua saúde. Mesmo que seja o Duty Free, você pode estar sendo enganado... E nós explicamos o motivo! Portanto, antes de voar, confira nesta galeria as coisas que você pode precisar para a viagem (e comprar antes de passar pelo embarque ) para não ser explorado no aeroporto.

© Shutterstock