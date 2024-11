As frases que mais provocam pânico no ambiente de trabalho! Concorda? - Você já sentiu sua frequência cardíaca disparar quando seu chefe pergunta se você “já fez X”? Se sim, você não está sozinho. Um experimento conduzido pela Knowledge Academy, uma instituição do Reino Unido especializada em treinamento e desenvolvimento profissional, revelou que essa e outras frases comuns no local de trabalho podem aumentar a frequência cardíaca dos funcionários em até 84%! Nesta galeria, além de listar as frases que mais aceleram o coração dos profissionais, você encontrará dicas valiosas sobre como gerenciar a ansiedade no ambiente de trabalho. Clique aqui para descobrir qual frase faz seu coração bater mais rápido e aprenda a manter a calma diante desses desafios.

© <p>Shutterstock</p>