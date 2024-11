Dicas de como se livrar do cheiro de mofo em casa

O mofo é um problema comum nas casas durante as estações mais úmidas, causando manchas em paredes, móveis e outros objetos, além de deixar um cheiro forte que pode tomar conta do ambiente.

Jack White, diretor sênior dos serviços técnicos da Rainbow Restoration, compartilhou algumas dicas no site Apartment Therapy para lidar com o problema de forma eficaz. Confira as sugestões!

Use um desumidificador: "Desumidificadores ajudam a reduzir os níveis de umidade e mantêm a ventilação adequada", explica White.

Mistura neutralizadora: Posicione tigelas com vinagre branco ou bicarbonato de sódio pela casa para neutralizar o odor. Você também pode criar uma solução com água, óleo de frutas cítricas e um pouco de álcool para limpar superfícies.

Areia para gatos: Coloque um recipiente aberto com areia para gatos na área afetada. Ela é ótima para absorver o mau cheiro.

Aproveite a luz natural: "Permitir a entrada de luz solar em áreas propensas ao mofo pode ajudar a eliminar algumas bactérias e germes", aconselha o especialista.

Essas dicas podem ajudar a reduzir o cheiro de mofo e a manter o ambiente mais saudável e agradável.

