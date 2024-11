Descubra quais as massas mais saudáveis para ajudar na dieta e na saúde

Quando o objetivo é emagrecer, reduzir o consumo de carboidratos se torna uma das estratégias mais comuns. No entanto, nem todas as massas são inimigas da dieta. Certas variedades podem ser grandes aliadas para a saúde, fornecendo nutrientes importantes e benefícios que vão além do controle de peso. Para entender quais opções de massas são mais saudáveis, a revista Parade conversou com nutricionistas, que compartilharam suas recomendações. Conheça as melhores escolhas e os motivos para incluí-las em sua dieta.

Massa de trigo integral

A massa de trigo integral é uma alternativa mais nutritiva à massa comum. Michelle Routhenstein, nutricionista, explica que essa versão é rica em fibras, o que auxilia não só na saciedade, mas também na saúde do coração e do intestino. "As fibras ajudam a regular o colesterol e promovem uma digestão saudável", acrescenta.

Massa de quinoa

Além de ser sem glúten, a massa de quinoa é uma excelente fonte de proteínas vegetais. "Ela contém todos os aminoácidos essenciais, tornando-se uma opção completa para quem busca uma dieta mais balanceada", indica Routhenstein. Esse tipo de massa também oferece antioxidantes, que auxiliam na prevenção de inflamações.

Massa de feijão preto

Essa opção se destaca pelo seu alto teor de fibras e proteínas, com algumas versões contendo até 20 gramas de fibra por porção, afirma o nutricionista Chris Mohr. "É ideal para quem busca saciedade prolongada e controle de açúcar no sangue", comenta. Além disso, é uma massa rica em antioxidantes, que contribuem para a saúde celular.

Massa de grão-de-bico

Para quem precisa evitar o glúten, a massa de grão-de-bico é uma alternativa popular. Segundo a nutricionista Haley Singer, além de ser isenta de glúten, essa massa tem uma textura semelhante à tradicional e é rica em fibras e proteínas, o que contribui para a saciedade.

Massa de lentilha vermelha

Com seu tom vibrante, a massa de lentilha vermelha é uma boa fonte de ferro, essencial para a formação de hemoglobina e prevenção da anemia. "As lentilhas oferecem um grande suporte para quem busca reforçar o sistema imunológico e manter bons níveis de energia", explica Routhenstein.

Essas opções de massas saudáveis são ideais para quem deseja manter uma dieta equilibrada sem abrir mão do sabor e da textura que um prato de massa proporciona.



