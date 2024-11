Verão Chegando? Proteja sua pele dos danos do Sol e luz artificial

Com a chegada do verão, os dias ensolarados e as atividades ao ar livre são um convite para aproveitar o melhor da estação. No entanto, a radiação solar intensa nesta época do ano exige cuidados redobrados com a pele.

A Dra. Camila Dezanetti e a Dra. Viviane Scarpa, dermatologistas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), ressaltam que o uso diário de protetor solar é indispensável para evitar danos causados pelos raios UV, que aceleram o envelhecimento e aumentam o risco de câncer de pele. “Mesmo em dias nublados ou em ambientes fechados, o filtro solar é essencial. Ele protege contra os raios UVA, UVB e até contra a luz emitida por dispositivos eletrônicos”, comenta a Dra. Camila.

Como Escolher o Protetor Solar Ideal

Há uma grande variedade de protetores no mercado, cada um com características específicas. Segundo a Dra. Viviane, os filtros solares físicos formam uma barreira que reflete a radiação, ideais para peles sensíveis. Já os filtros químicos são absorvidos pela pele e transformam a radiação em calor, oferecendo uma proteção mais cosmética. A escolha do protetor solar ideal deve levar em conta o tipo de pele e as preferências de cada pessoa.

Aplicação Correta e Reaplicação: Dicas para a Proteção Completa

Para garantir a máxima proteção, o ideal é aplicar o protetor 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol. “Para o corpo todo, use cerca de duas colheres de sopa do produto e não se esqueça de áreas como o pescoço, orelhas e dorso das mãos”, explica a Dra. Camila. Reaplicar a cada duas horas é essencial, especialmente após nadar ou transpirar excessivamente.

Proteção Contra o Fotoenvelhecimento

O fotoenvelhecimento é o envelhecimento precoce da pele causado pela exposição ao sol e a fontes artificiais de radiação. Rugas, manchas e flacidez são sinais comuns. A Dra. Viviane recomenda não apenas o uso de protetor solar, mas também de roupas de proteção, óculos de sol e chapéus, além de uma rotina de skincare que inclua antioxidantes e hidratação. Para quem busca prevenção e tratamento do fotoenvelhecimento, ela sugere opções como laser, peeling químico e botox, sempre com orientação médica.

“Com uma rotina de cuidados e o uso de filtro solar adequado, é possível aproveitar o verão com segurança, preservando a saúde e a beleza da pele a longo prazo”, finalizam as especialistas.