O que você pode fazer para um gato gostar de você - Quando a gente se aproxima de um cão, é muito provável que sejamos recebidos com uma cauda abanando, emoção fácil e língua molhada. Por outro lado, gatos permanecem, em grande parte, um mistério. Eles são notórios por serem exigentes com seus companheiros e muitos de nós têm arranhões para provar isso. Mas, na verdade, não é tão difícil conseguir (e conquistar) o lado bom deles — se você sabe o que está fazendo... Clique aqui para obter algumas dicas, com base em informações de Mikel Delgado, co-fundador da empresa de consultoria comportamental de gatos Feline Minds, sobre como efetivamente fazer um gato gostar da gente.

