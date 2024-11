Maneiras eficazes de combater a caspa: dicas e tratamentos - A caspa é uma condição comum da pele que pode ser irritante e também embaraçosa. Na maioria dos casos, esses flocos brancos são causados por um crescimento excessivo de um tipo de fungo encontrado naturalmente na maioria dos couros cabeludos. Em geral, não é um distúrbio prejudicial, não é contagioso, embora possa causar coceira na cabeça e aquela aparência desagradável que nos causa constrangimento. E depois de usar o xampu anticaspa correto, a caspa muitas vezes desaparece. Mas os seus sintomas também podem indicar uma doença mais séria. Além disso, algumas pessoas são mais suscetíveis à caspa do que outras. Por qual motivo? Então, se você está sofrendo com essa 'malvada', clique na galeria e descubra como lidar com a caspa.

© Shutterstock