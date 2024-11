Câncer colorretal: sintomas iniciais e importância do diagnóstico precoce

O câncer colorretal é uma das principais neoplasias do sistema digestivo e uma das principais causas de morte por câncer no mundo. Detectar os primeiros sinais aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Esses sintomas, ainda que sutis, são cruciais para o diagnóstico precoce.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil estima-se que, para cada ano do triênio 2023-2025, ocorram cerca de 45.630 novos casos de câncer colorretal, com risco aproximado de 21,10 casos para cada 100 mil habitantes. Esse número se distribui em 21.970 casos entre homens e 23.660 entre mulheres.

A oncologista Marcela Crosara, em entrevista ao Metropoles, enfatiza a importância da colonoscopia, exame que permite visualizar todo o reto e cólon, para detectar precocemente o câncer colorretal. Segundo ela, “sem tratamento, esse tipo de câncer pode obstruir o intestino e, em questão de meses, levar ao óbito”.

Por ser um câncer cujos sintomas iniciais são inespecíficos, ele pode passar despercebido até alcançar um estágio mais avançado. O oncologista Nilson Correia explica: “Quando o tumor apresenta vários sintomas associados, muitas vezes já está em uma fase mais avançada”.

Os sinais de alerta incluem:

Diarreia ou prisão de ventre;

Presença de sangue nas fezes;

Cólicas abdominais;

Dor ao evacuar;

Sensação de evacuação incompleta;

Perda de apetite;

Fadiga;

Alterações no formato das fezes;

Vômitos.

É importante lembrar que apresentar esses sintomas não significa necessariamente um diagnóstico de câncer colorretal. Em caso de suspeita, é recomendável consultar um gastroenterologista, cirurgião geral ou oncologista para uma avaliação adequada.



