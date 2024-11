Coca-Cola atenua uma crise de enxaquecas? Neurologista responde

Existem muitos truques para aliviar as crises de enxaqueca, e algumas pessoas sugerem algo bem simples: beber Coca-Cola. Mas será que funciona? A neurologista Shae Datta, em entrevista à revista Self, explicou mais sobre o assunto.

De acordo com a especialista, a cafeína é um "estimulante que contrai os vasos sanguíneos no cérebro, aliviando a dor de cabeça causada pelo inchaço". Além disso, ela pode bloquear "os efeitos de uma substância química chamada adenosina, que aumenta durante as crises de enxaqueca". Por isso, muitos medicamentos para enxaqueca contêm cafeína, e o refrigerante, que também tem esse composto, pode ajudar.

No entanto, a cafeína pode trazer efeitos negativos. Algumas pessoas relatam que a substância, ou mesmo a abstinência dela, desencadeia suas crises de enxaqueca. Além disso, o refrigerante pode ajudar a aliviar náuseas e vômitos, sintomas que afetam de 60% a 90% dos indivíduos com enxaqueca e, muitas vezes, são mais debilitantes que a dor de cabeça em si. A recomendação? Para pessoas saudáveis e sem problemas relacionados ao açúcar no sangue, beber uma Coca-Cola pode ser uma opção. Porém, a médica orienta priorizar cuidados básicos: "Durma pelo menos oito horas, mantenha-se hidratado e registre em um diário os possíveis gatilhos para as enxaquecas".

