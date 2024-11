Batatas com brotos ou coloração esverdeada podem ser perigosas, entenda

Um vídeo do médico Samuel Choudhury, alertando sobre os riscos de consumir batatas com brotos germinados ou coloração esverdeada, viralizou recentemente no Instagram. Segundo o especialista, esses tubérculos apresentam níveis elevados de solanina, uma toxina natural que se concentra especialmente nas cascas.

Os Riscos da Solanina

A médica Elodia Ávila, em entrevista ao Metrópoles na coluna 'Claudia Meireles', reforçou a seriedade do aviso. "Em grandes quantidades, a solanina é realmente tóxica e pode causar sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e, em casos mais graves, distúrbios neurológicos", explicou.

Quem está mais vulnerável

Elodia destacou que o consumo de batatas em estado inadequado é especialmente perigoso para pessoas com a saúde debilitada ou que passaram por cirurgias recentes. "Toxinas como a solanina podem prejudicar a imunidade, a cicatrização e a qualidade do tecido reparado em casos cirúrgicos. Elas afetam negativamente o sistema imunológico, o que agrava a recuperação em quem já está fragilizado."

Recomendações

Especialistas sugerem descartar batatas que estejam brotando ou esverdeadas, pois esses sinais indicam o aumento da solanina. Além disso, é importante armazenar os tubérculos em locais escuros e secos para evitar o desenvolvimento dessa toxina.

