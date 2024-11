Fentanil: A droga que está devastando vidas - A atual crise dos opiáceos nos Estados Unidos está resultando na morte de mais de 50.000 pessoas por ano, um número chocante e alarmante, e um dos grandes culpados é o fentanil. A droga, aprovada pela Food and Drug Administration (FDA, a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA), é muito mais poderosa que a heroína. Quando usada adequadamente sob supervisão médica, é um analgésico legítimo e eficaz. Mas o consumo indevido de fentanil está matando cerca de 150 pessoas todos os dias só no país. Infelizmente, muitas dessas vítimas são adolescentes.

© <p>Getty Images</p>