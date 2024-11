Mudanças nas viagens para a Europa: O que brasileiros precisam saber - Um novo esquema de viagens chamado Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS - European Travel Information and Authorisation System) está programado para ser implementado em todo o continente em maio de 2025. Projetado para fornecer uma experiência de viagem mais simplificada, substituindo o carimbo manual do passaporte pelo registro digital, o ETIAS também está sendo implementado como uma medida para identificar segurança, migração irregular ou altos riscos epidêmicos representados por visitantes isentos de visto que viajam para os países dentro do espaço Schengen. A Comissão Europeia alertou os viajantes sobre a necessidade de solicitar o ETIAS com bastante antecedência. Portanto, se você está planejando férias na Europa em 2025, aqui está o que você precisa saber. Clique e conheça o ETIAS.

