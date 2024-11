Validade após abertura: cuidados essenciais com medicamentos e cosméticos

Muitas pessoas verificam a data de validade ao adquirir medicamentos, mas poucos sabem que produtos como colírios, xaropes e medicamentos líquidos têm prazos mais curtos de uso após serem abertos. Esse período, que pode ser muito menor do que a data impressa na embalagem, deve ser observado com atenção para garantir a eficácia e segurança.

De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), medicamentos líquidos podem perder até 75% de sua validade após a abertura. Colírios, por exemplo, têm um prazo de uso de, no máximo, 30 dias depois de abertos, devido à necessidade de manter sua esterilidade. É fundamental consultar as bulas, que trazem informações detalhadas sobre a conservação e os prazos específicos de cada medicamento.

Especialistas recomendam as seguintes práticas para evitar problemas:

Registrar a data de abertura: Escrever no rótulo ou embalagem o dia em que o medicamento foi aberto ajuda a controlar o prazo de validade reduzido.

Consultar a bula e seguir as orientações: Além do prazo de validade, as condições de armazenamento, como temperatura e proteção contra luz ou umidade, são essenciais para preservar o produto.

Descarte correto: Medicamentos unidose, como ampolas abertas, não devem ser reutilizados, mesmo que contenham sobra do produto.

A validade original dos medicamentos, geralmente indicada no formato MM/AAAA (mês e ano), refere-se ao prazo em que o medicamento pode ser usado antes de sua abertura. Quando indicada dessa forma, o produto pode ser consumido até o último dia do mês informado.

Conforme destaca a DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor), a validade também é importante para cosméticos, como cremes e protetores solares. Esses produtos têm sua durabilidade especificada no rótulo, com um símbolo de pote aberto seguido de números como “12M”, indicando 12 meses de validade após a abertura.

