Os 30 países mais frios do mundo - Enquanto alguns lugares estão escaldantes, outros estão congelando! Os países mais frios encontram-se geralmente nas regiões polares e em latitudes elevadas, onde as temperaturas podem despencar para níveis extremamente baixos. Estas nações apresentam climas diversos (até mesmo dentro das suas fronteiras), que vão desde condições subárticas às árticas, com invernos longos e frios e, em alguns casos, verões breves!



Nesta galeria, veremos a temperatura média anual dos 30 destinos mais frios do mundo, incluindo as mais baixas já registradas nesses lugares.

© <p>Shutterstock</p>